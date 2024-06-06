إنقاذ حياة حاجة تعرضت لجلطة دماغية حادة بالمدينة المنورة

المدينة المنورة : البلاد

تمكن فريق طبي متخصص في مسار السكتة الدماغية بتجمع المدينة المنورة الصحي، من إنقاذ حياة حاجة من الجنسية المغربية في العقد السابع من العمر، تعرضت لجلطة حادة في الدماغ من خلال إجراء سحب خثرة دماغية.

وأوضح التجمع الصحي أن المريضة وصلت إلى طوارئ مستشفى الحرم، وهي تعاني ضعفًا شديدًا في الجانب الأيسر من الجسم، وضعف الوعي والقدرة على الكلام، وبعد إجراء الفحص السريري للحالة، تم تحويلها عبر مسار السكتات الدماغية إلى المستشفى الرئيسي بمدينة الملك سلمان الطبية، حيث باشر فريق طبي بعمل الأشعة المقطعية لشرايين الدماغ بشكل عاجل، ومناقشة الحالة مع مستشفى صحة الافتراضي عن طريق جهاز الطب الاتصالي الذي قرر سحب الخثرة الدماغية بقسم القسطرة العلاجية، تكللت العملية ولله الحمد بالنجاح.

وأفاد، أنه تم نقل المريضة إلى وحدة العناية المركزة، وفق الإجراء المتبع في حالات السكتة الدماغية، لاستكمال الخطة العلاجية، وبعد تحسنها تم نقلها إلى أجنحة التنويم بالمستشفى، لإعادة التأهيل، وقد غادرت الحالة المستشفى بصحة جيدة لإتمام مناسك الحج بمشيئة الله.