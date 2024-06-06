إطلاق “معسكرات الأمن السيبراني”

الرياض : البلاد

أطلقت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني “معسكرات الأمن السيبراني” لطلاب وطالبات المرحلة الجامعية الدارسين في مرحلة البكالوريوس بتخصصات الأمن السيبراني والتخصصات ذات العلاقة، الهادفة إلى تطوير مهارات الطلاب والطالبات في مجال الأمن السيبراني، ورفع جودة الكفاءات الوطنية في المجال؛ لتلبية احتياجات سوق العمل في المملكة، والإسهام في تقليص الفجوة بين العرض والطلب على مستوى الكوادر البشرية المتخصصة بالمجال.

وأوضحت الهيئة أن “معسكرات الأمن السيبراني” ستُقَام في مدن الرياض وجدة والخبر بالتعاون مع الذراع التقني للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الشركة السعودية لتقنية المعلومات (SITE)، كما ستُنَفَّذ على مرحلتين، تتمثل المرحلة الأولى في حضور التدريب النظري الذي يشتمل على دورتين تدريبيتين في مجال الأمن السيبراني، فيما تتضمن المرحلة الثانية تدريباً عملياً مكثفاً من خلال تنفيذ تمارين سيبرانية تحاكي سيناريوهات واقعية تهدف إلى تعزيز المهارات وتطبيق المفاهيم والمعارف المكتسبة خلال المرحلة الأولى، داعيةً الطلاب والطالبات المستهدفين بالمعسكر إلى التسجيل ابتداءً من اليوم 6 يونيو 2024 ولمدة أسبوع عبر موقع الهيئة: www.nca.gov.sa.

وتُعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيز حماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة إلى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني، والمشاركة في إعداد البرامج التعليمية والتدريبية الخاصة بها.