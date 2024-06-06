أدوية الأمراض المزمنة ضرورية في حقيبة الحاج

جدة- ياسر خليل

يحرص كثير من الحجاج – خاصة كبار السن – على حمل حقيبة صغيرة تحوي أشياؤه الخاصة المختلفة ومنها بعض الأدوية المهمة .

وفي هذا الصدد يوضح مستشار الإعلام الصحي الصيدلي د.صبحي الحداد بعضاً مما يجب ان تحتويه شنطة الحاج بقوله:

هنالك نوعان من الأدوية ننصح أن تضمهما حقيبة الحاج:

‎أولهما: الأدوية الخاصة ببعض الأمراض المزمنة كالسكري والضغط وأمراض القلب والغدة وغيرها ، وهذه لا بد أن تتوافر لدى الحاج بكميات كافية، ويجب على الحاج معرفة جميع تعليمات تعاطيها وجرعاتها بدقة من قبل الطبيب المعالج او الصيدلي قبل السفر إلى الحج.

‎ وعلى الحاج القادم من خارج المملكة ان يحمل معه قائمة بالأسماء العلمية للأدوية التي يستخدمها وليس بالأسماء التجارية..، لان الأسماء العلمية موحدة في كل العالم .. ويمكن الإستدلال على الدواء المطلوب من خلال الإسم العلمي او الكيميائي وذلك في حال إنتهاء مخزون أدويته او ضياع حقيبته حيث يمكن بسهولة ومن خلال الاسم العلمي معرفة الدواء البديل وكذلك تفيد هذه القائمة في حالات الطوارئ او الإغماء ، وأرى انه من الأفضل ان يكون هنالك اسوارة طبية او باركود لكل حاج يوضح فيه حالة الحاج الصحية ونوعية الأدوية التي يأخذها .

ويستطرد د.الحداد : كما نؤكد على حجاج الداخل بحمل نفس القائمة للأدوية التي يستخدمونها بالأسماء التجارية والعلمية تسهيلاً للخدمة الصحية في كل الأحوال.

أما النوع الثاني فيقول د.الحداد. : هي الأدوية العامة التي تصرف بدون وصفة طبية والتي قد يحتاجها الحاج للتعامل مع بعض الأعراض البسيطة أو في الحالات الطارئة ليستخدمها مؤقتاً حتى يصل إلى أحد المراكز الصحية الموجودة بكثرة في المشاعر ، وأهم هذه الأدوية:

‎ أملاح الإرواء بالفم: وتوجد على هيئة مساحيق يمكن وضعها في ماء نقي واستخدامها لتعويض فقدان السوائل أثناء نوبات الإسهال والإنهاك الحراري.

‎ وخافض للحرارة ومسكن للألم كالصداع وآلام المفاصل.مثل الساليسلات والباراسيتامول ، و مضاد للسعال وطارد للبلغم و أقراص مص ملطف للحلق.

‎وأدوية للرشح والزكام والحساسية وفيتامين ج، و‎مرخي ومسكن لألم العضلات مثل الإيبوبروفين او ريلاكسون كبسول،وأدوية للحموضة الزائدة والانتفاخ وعسر الهضم والقئ ودوخة السفر، ومسكنات للمغص ولآلام الجهاز الهضمي ومضادات للإسهال.ومطهر معوي.

‎ ويختتم الدكتور صبحى الحداد حديثه قائلاً : مع الإزدحام وتفاوت اللغات اقترح ان يحمل الحجاج كبار السن “باركود” يترجم حالته الصحية والأدوية التى يأخذها فذلك يوفر على الجهات الصحية الوقت ويوفر العلاج الصحيح فى اسرع وقت، فذلك قد يحّد من الاخطاء الطبية المحتملة، بسبب اللغة وعدم معرفة الطبيب بتاريخ المريض الطبى.