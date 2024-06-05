5.3 مليار تمويل «السكني الجديد»

البلاد – الرياض

ارتفع حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى 5.34 مليار ريال خلال شهر أبريل، بارتفاع قدره 29 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما”.

ومقارنة بشهر مارس ، انخفضت قيمة التمويل العقاري السكني الجديد بنحو 2.28 مليار ريال وبنسبة 30 % ، وهي الأدنى قيمة منذ نحو عام.

واستحوذ التمويل المقدم لـ الفلل السكنية على الحصة الأكبر من إجمالي التمويل المقدم من البنوك بقيمة 3.68 مليار ريال وبنسبة 69 %، وجاءت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بـ1.39 مليار ريال، ثم الأراضي بـ270 مليون ريال.

ووفقا للبيانات ، بلغ إجمالي العقود التي تم إبرامها بين المصارف والأفراد خلال شهر أبريل 2024 نحو 7.1 ألف عقد، بارتفاع قدره 34 % عن نفس الفترة من العام الماضي وبالنسبة للتمويل المقدم للأفراد من شركات التمويل، فقد بلغ خلال أبريل 143 مليون ريال بانخفاض 14 % مقارنة بالشهر المماثل 2023.