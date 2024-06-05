محافظ جدة يفتتح ملتقى التوظيف التقني

جدة : البلاد

افتتح صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، اليوم فعاليات ملتقى التوظيف التقني (الجيل التقني TechGen2024) الذي تنظمه الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، بحضور مدير عام التدريب التقني بمنطقة مكة المكرمة مرعي القرني وعدد من قيادات التدريب التقني بالمنطقة ، وذلك بمقر المعهد الصناعي الثانوي بجدة.

وتجوّل سموّه في الأجنحة المخصصة لشركات التوظيف وسط حضور أكثر من 70 جهة ، قدمت أكثر من 6 آلاف فرصة وظيفية ، حيث اطلّع على آلية التوظيف وكيفية استقبال طلبات الخريجين والخريجات ، كما استمع إلى شرح عن جهود التدريب التقني والمهني بالمنطقة في البرامج التشاركية والتنسيق الوظيفي وبرامج دعم القوى الوطنية و إشراكها في سوق العمل وسُبل تعزيز وتطوير العلاقة مع القطاع الخاص، كما شهد توقيع عددٍ من اتفاقيات التوظيف.

وأكد الأمير سعود بن جلوي على أهمية توفير الفرص الوظيفية لأبناء الوطن وتزويدهم بالمهارات والقدرات المهنية اللازمة بما يُسهم في رفع نسب التوطين في سوق العمل.