«طيران الرياض» يعزز خطوطه العالمية

البلاد – الرياض

يواصل “طيران الرياض” المملوك بالكامل من قبل “صندوق الاستثمارات العامة” تعزيز مكانته على خارطة النقل الجوي العالمية ، ويعتمد أحدث التقنيات الرقمية في مجال الطيران استعدادا لانطلاق عملياته التجارية رسمياً منتصف العام 2025.

فقد أعلن الناقل الجوي الوطني الجديد ، توقيعه مذكرة شراكة إستراتيجية مع الخطوط الجوية السنغافورية، وذلك على هامش اجتماع الجمعية العامة السنوية لاتحاد النقل الجوي الدولي المقام بمدينة دبي في الثاني حتى الرابع من يونيو الجاري.

وقّع الاتفاقية من جانب طيران الرياض، الرئيس التنفيذي لطيران الرياض توني دوغلاس، والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية السنغافورية غو تشون.

وسيبحث الناقلان الجويان بموجب هذه الشراكة الإستراتيجية، آفاق تعزيز التعاون في مجالات الربط الجوي بينهما، وستُمكّن هذه الشراكة طيران الرياض، الناقل الوطني الجديد الذي يتخذ من المملكة مقراً رئيسياً لعملياته، من النفاذ إلى شبكة وجهات وعملاء الخطوط الجوية السنغافورية بمنطقة جنوب شرق آسيا وجنوب غرب المحيط الهادي، إلى جانب أنها ستعزز من قدرة العملاء على إيجاد خيارات أكثر من شبكة الخطوط المتاحة لمنطقة الشرق الأوسط عبر شبكة الوجهات التي سيغطيها طيران الرياض ، وتوفير للمسافرين المزيد من خيارات السفر وشبكة من الخطوط المتعددة بين منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وقال الرئيس التنفيذي لطيران الرياض: “تتيح هذه الشراكة المزيد من المزايا لعملائنا من خلال توسيع شبكة الوجهات التي نغطيها بالشراكة مع أفضل شركة طيران في العالم، وسنعمل مستقبلاً على تعزيز شبكة وجهاتنا في مناطق جنوب شرق آسيا وأستراليا ونيوزلندا عبر مطار شانغي سنغافورة، بالتزامن مع توفيرنا المزيد من الفرص للمسافرين إلى النصف الغربي من العالم عبر المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط من خلال الرحلات التي سيسيرها طيران الرياض.