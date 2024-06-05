“روشـن” و”كسوة فرح” تسجلان رقماً قياسياً جديداً للتبرّع بالملابس

الرياض : البلاد

نجحت مجموعة “روشــن” -إحدى المشاريع المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة-، في بادرة إنسانية مُلهمة بالشراكة مع جمعية “كسوة فرح” الخيرية، في تحقيق رقم قياسي جديد للتبرّع بالملابس ضمن موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية.

وقد شهدت حملة التبرّع الأخيرة، التي تزامنت مع شهر رمضان المبارك، إقبالاً منقطع النظر من أبناء المجتمع، حيث تجاوزت حصيلة التبرّعات مليون ونصف مليون قطعة ملابس.

وقد بذل أكثر من ثلاثة آلاف وخمسمائة متطوّع من مختلف فئات المجتمع بالإضافة إلى منسوبي روشن جهوداً كبيرة، حيث قدّموا أكثر من 70,000 ساعة عمل لجمع وترتيب جميع التبرّعات خلال النصف الأول من هذا العام، لتُسجّل الحملة الأخيرة رقماً قياسياً في غينيس لِأكبر كمية ملابس يتم التبرّع بها مرة واحدة.

وتأتي هذه المبادرات ضمن برنامج “يحييك” للمسؤولية الاجتماعية، والذي تهدف مجموعة “روشــن” من خلاله إلى الارتقاء بجودة الحياة لفئات المجتمع المختلفة عبر التعاون مع العديد من الجمعيات الخيرية الرائدة.

ولم تقتصر أهمية هذه المبادرة على البُعد الإنساني فحسب، بل كان لها صدى إيجابي على البيئة، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تُقدّر بـ 18,000 كيلوجرام، وذلك من خلال إعادة استخدام الملابس بدلاً من تصنيعها.

وفي هذا السياق، أعربت الرئيس التنفيذي للتسويق والتواصل في مجموعة “روشــن” غادة الرميان، عن فخرها بهذا الإنجاز، قائلةً: ” نؤمن في روشــن بمسؤوليتنا نحو مجتمعنا، ونحرص على تقديم مبادرات مُستدامة تُلبي احتياجاته ونثق في أن هذه الحملات التي نُنظّمها بالتعاون مع شركائنا من الجمعيات الخيرية، ستُحدث أثراً ملموساً في حياة عشرات الآلاف من الأسر.

وقدّمت الشكر لكل من أسهم في إنجاح هذه الحملة التي جسّدت قيم العطاء والتكافل المتجذّرة في المجتمع