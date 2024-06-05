دعم رواد الأعمال في الطائف

البلاد – الطائف

ناقش محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” سامي بن إبراهيم الحسيني ، ورئيس مجلس إدارة غرفة الطائف غازي بن مستور القثامي، سبل التعاون والشراكة بما يخدم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في المحافظة، والعمل على تطويرها ونموها.

وتناول اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة وبحضور أعضائها ، الجهود المشتركة بين الطرفين لدعم قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة، في إطار تعزيز نمو منظومة ريادة الأعمال في الطائف، ودعم وتمكين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، نظراً لأهمية التعاون والشراكة بين الجهات كافة لرفع مشاركة القطاع في حجم الناتج المحلي بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

كما عقد محافظ “منشآت” لقاءً مع رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في محافظة الطائف، لرصد التحديات التي قد تواجههم وتسهيل نمو أعمالهم، ومناقشة الفرص الواعدة بالمنطقة والمبادرات الداعمة للمشاريع الريادية.