الإقتصاد

دعم رواد الأعمال في الطائف

صحيفة البلادaccess_time29 / ذو القعدة / 1445 هـ       5 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الطائف

ناقش محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” سامي بن إبراهيم الحسيني ، ورئيس مجلس إدارة غرفة الطائف غازي بن مستور القثامي، سبل التعاون والشراكة بما يخدم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في المحافظة، والعمل على تطويرها ونموها.

وتناول اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة وبحضور أعضائها ، الجهود المشتركة بين الطرفين لدعم قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة، في إطار تعزيز نمو منظومة ريادة الأعمال في الطائف، ودعم وتمكين رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، نظراً لأهمية التعاون والشراكة بين الجهات كافة لرفع مشاركة القطاع في حجم الناتج المحلي بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

كما عقد محافظ “منشآت” لقاءً مع رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في محافظة الطائف، لرصد التحديات التي قد تواجههم وتسهيل نمو أعمالهم، ومناقشة الفرص الواعدة بالمنطقة والمبادرات الداعمة للمشاريع الريادية.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *