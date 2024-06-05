جوائز واتفاقيات في ختام منتدى المشاريع

البلاد – الرياض

اختتم المنتدى العالمي لإدارة المشاريع أعمال نسخته الثالثة في الرياض، واستعرضت جلساته وورش العمل على مدى يومين،أبرز الأفكار والرؤى حول إدارة المشاريع وتشغيلها وفق أفضل الممارسات والمعايير والدولية، إلى جانب توقيع العديد من الاتفاقيات والمذكرات بين الجهات المشاركة.

وتضمنت المحاور التي ناقشتها الجلسات، البنية التحتية، والتكنولوجيا والابتكار، ومدن المستقبل والتنمية المجتمعية، مسلطةً الضوء على استعراض طرق تنفيذ الممارسات الذكية والمستدامة والمبتكرة في إدارة المشاريع، والدور الريادي للمملكة في قيادة مسيرة التطور والتقدم كنموذج ريادي في المنطقة عبر تبنيها أعلى المعايير العالمية في تنفيذ العديد من المشاريع الضخمة.

وبحثت الجلسات الحوارية التي أقيمت على هامش المنتدى، عدداً من الموضوعات التي شملت أبرز التجارب والممارسات والمستجدات في مجال إدارة المشاريع بمختلف القطاعات، لما يمثّله المنتدى من منصة لتبادل الآراء والرؤى والأفكار الإبداعية حول التنفيذ الناجح للمشروعات الكبرى.

ودشن نائب وزير النقل لشؤون الطرق الرئيس التنفيذي المكلّف للهيئة العامة للطرق المهندس بدر الدلامي، النسخة الرابعة من جوائز التميز العالمية في إدارة المشاريع، التي تعد مبادرة رائدة تهدف إلى تكريم الرواد والمبدعين في مجال إدارة المشاريع على المستوى العالمي. كما تم تكريم العديد من الجهات المشاركة والشركات والمؤسسات الراعية.