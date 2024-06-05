تعاون تعديني مع الشركات المغربية

البلاد – الرياض

في إطار زيارته إلى المملكة المغربية ، التقى معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، مسؤولي كبرى الشركات التعدينية وكبار المستثمرين في هذا القطاع؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك، والفرص الاستثمارية المهمة التي يوفرها القطاع التعديني السعودي، والخدمات والحوافز التي تقدمها الوزارة للمستثمرين.

وذكرت “واس” أن اللقاء استعرض جهود الوزارة وخططها نحو تطوير قطاع التعدين، والاستفادة من الثروات المعدنية الهائلة في المملكة، والتي تقدّر قيمتها بأكثر من 9.3 تريليونات ريال، إلى جانب استكشاف فرص التعاون في مجال التعدين، والاستفادة من الموارد المعدنية المتوفرة في كلا البلدين.

حضر اللقاء معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الدكتور سامي الصالح ، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالمغرب الدكتورة ليلى بنعلي، وعددٍ من مسؤولي المؤسسات التعدينية الكبرى المغربية.