تدشين 5 تقنيات حديثة لتسهيل تنقل حافلات الحجاج

مكة المكرمة : البلاد

قام معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، بجولة تفقدية اليوم بمنطقة مكة المكرمة، يرافقه معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج, ومعالي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية الأستاذ أحمد بن سفيان الحسن، وذلك في إطار الاستعدادات لموسم حج هذا العام 1445هـ.

وشملت الجولة افتتاح وتدشين مجموعة من التقنيات الحديثة لخدمة حجاج بيت الله الحرام, حيث استهلت بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، تم خلالها تفقد مركز العمليات والعمليات التشغيلية للمطار، بالإضافة لمحطة حافلات النقل العام ومواقف الأجرة العامة ومحطة قطار الحرمين السريع، بالإضافة لزيارة المركز الإعلامي بمجمع صالات الحج والعمرة، وميناء جدة الإسلامي، بالإضافة لمركز الضبط الأمني في النوارية.

ودشن معاليه خلال زيارته لأعمال منظومة النقل والخدمات اللوجستية، عددًا من التقنيات الحديثة، منها مركز القيادة والسيطرة بميناء جدة الإسلامي، وغرفة التحكم المتنقلة التي تسهم في رفع الامتثال بالأنظمة والاشتراطات ورفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتطبيق الأجرة الذي يسهم في توفير وسائل نقل متعددة بمركبات حديثة مجهزة بأفضل الخدمات وتتضمن وسائل دفع متعددة تشمل الدفع الإلكتروني، بالإضافة لتقنية سيارة الرصد الآلي التي تصل دقتها في تحديد نوع المركبة إلى 99٪، وأخيرًا تقنية الفحص الفني على جانب الطريق عبر محطات متنقلة تسهم في فحص المركبات بسرعة ودقة، حيث يأتي ذلك في إطار تبني التقنيات الحديثة وتطبيقها لرفع كفاءة الخدمات، وإثراء تجربة حجاج بيت الله الحرام.

كما أطلق الجاسر تجربة نظام رصد تساقط الصخور على عقبة الهدا، عبر عدد من الكاميرات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، حيث يعمل النظام على إغلاق العقبة فور رصد أي تحرك للصخور خلال 60 ثانية، وتأتي هذه التجربة في إطار حرص منظومة النقل والخدمات اللوجستية على رفع مستوى سلامة ضيوف الرحمن أثناء تنقلهم للمشاعر المقدسة.

ورأس معالي المهندس صالح الجاسر الاجتماع الحادي عشر للجنة الإشرافية، ضمن إطار الاستعدادات المكثفة والتجهيزات التي تعمل عليها منظومة النقل والخدمات اللوجستية استعدادًا لموسم حج هذا العام.

وتأتي هذه الجولة التفقدية لليوم الأول، حيث سيختتم وزير النقل والخدمات اللوجستية الجولة في يومها الثاني غدًا الخميس، متضمنة لقاءً إعلاميًا لقيادات منظومة النقل والخدمات اللوجستية، لاستعراض أبرز الاستعدادات والكشف عن التقنيات الحديثة التي تستخدم لأول مرة في حج هذا العام.