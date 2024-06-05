باقات ورد للحجاج المنومين في المستشفيات

جدة ـ ياسر خليل

في بادرة إنسانية رائعة تجسد روح التضامن لدى الشعب السعودي، قامت مجموعة من الفتيات من مكة المكرمة بزيارة الحجاج المنومين في المستشفيات بالعاصمة المقدسة، وذلك لتقديم الدعم المعنوي والمواساة للحجاج الذين يمرون بظروف صحية تستوجب البقاء في المستشفى.

وقد شملت الزيارات عددًا من المرضى في مستشفى مدينة الملك عبدالله الطبية ومستشفى الملك فيصل، حيث قدمن باقات الورود وأضفين جواً من البهجة والأمل، مما دفع المرضى للتعبير عن امتنانهم العميق لهذه اللفتة الإنسانية.

وأوضحت عنود فيرق وإسراء دبلول، ممثلتان عن مؤسسة مطوفي جنوب شرق آسيا، أن هذه المبادرة تأتي ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية، مشيرتين إلى أن خدمة الحجاج شرف عظيم وواجب إنساني وديني، وأضافتا أن سعي الجميع دائمًا لتقديم أفضل مستويات الرعاية ومساعدة الحجاج في جميع المواقع وكل الظروف.

من جهتهم، عبر الحجاج وذووهم عن امتنانهم لهذه المبادرة النبيلة التي أضفت الأمل والإيجابية في نفوس المرضى من الحجاج، وشكروا الفتيات على روح البذل والعطاء التي تجلت في أدائهن والتزامهن بأعلى معايير الخدمة والتعامل الإنساني، الهادفة إلى تعزيز الروابط الإنسانية وتقديم الدعم النفسي والمعنوي للحجاج.