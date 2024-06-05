اتجاه لتأجيل كأس أمم أفريقيا 2025 بضغط من الفيفا

أوضحت مصادر يومية ليكيب الفرنسية أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يتجه إلى تأجيل كأس أمم إفريقيا المزمع عقدها في المغرب صيف 2025 المقبل.



حسب المصدر، فإنه حصل على معلومات من الأمين العام للاتحاد الإفريقي، فيرون موسنغو أومبا، تفيد بأن الاتحاد قرر بالفعل تأجيل البطولة.



ويعود السبب إلى أن كأس أمم إفريقيا 2025 ستتزامن مع كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة، حيث ضغط الاتحاد الدولي على نظيره الإفريقي من أجل التأجيل.



وسيدشن الاتحاد الدولي النسخة الأولى من كأس العالم للأندية صيف 2025 في الولايات المتحدة بمشاركة 32 فريقًا، في ثورة حقيقية للمسابقة.



وفقًا لذلك، سيتجه الاتحاد الإفريقي إلى تأجيل البطولة من صيف 2025 إلى شتاء 2026، وهو القرار الذي اتُخذ بالفعل وسيرى النور الرسمي قريبًا.



جدير بالذكر أن النسخة الماضية نُظمت في شتاء 2024 بدلًا من صيف 2023 بسب موسم الأمطار الغزيرة في كوت ديفوار.