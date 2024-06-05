أمير منطقة المدينة المنورة يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية

المدينة المنورة : البلاد

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، في مكتبه بالإمارة، اليوم، الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية الدكتور فؤاد بن أحمد آل شيخ مبارك، يرافقه عدد من قيادات الشركة.

واطلع سموُّه، خلال اللقاء، على إيجاز عن الوضع التشغيلي في المدينة المنورة خلال موسم الحج، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها الشركة.

ونوّه الأمير سلمان بن سلطان، بالجهود التي تقدمها شركة المياه الوطنية والجهات الأخرى بقطاع المياه، والدور الرئيس في تقديم الخدمات المائية والبيئية للمستفيدين من السكان وتعزيز جودة الخدمة للزوار في موسم الحج بما يضمن أداءهم لمناسكهم بيسر وسهولة ووسط منظومة متكاملة من الخدمات في ظل رعاية القيادة الرشيدة – أيدها الله – للحرمين الشريفين والعناية بشؤون قاصديهما.

من جهته، قدّم الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، شكره وتقديره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على دعمه ومتابعته لجهود الشركة بما يسهم في تعزيز البُنى التحتية، وزيادة التغطية بخدمات المياه والبيئة، والارتقاء بمستوى موثوقيتها، وصولاً إلى تقديم خدمات مياه مستدامة وبمستوى عال لتحسين جودة الحياة على مستوى المنطقة.

حضر اللقاء، معالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي، وأمين مجلس المنطقة المهندس محمد عباس، ووكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية المهندس ماجد الحربي.