أمير منطقة المدينة المنورة يستقبل الدكتور صالح بن علي العقلا

المدينة المنورة : البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، في مكتب سموه، الدكتور صالح بن علي العقلا، بمناسبة تعيينه رئيساً للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

وهنأ سمو أمير المنطقة، الدكتور صالح العقلا بهذه المناسبة، سائلاً المولى -عز وجل- التوفيق والسداد في المهام الموكلة إليه.

وأشاد سمو الأمير سلمان بن سلطان، بالدور الذي تضطلع به الجامعة الإسلامية لتعزيز المعرفة ونشر قيم التواصل الحضاري ودعم التنمية في المجتمعات الإسلامية وتعميق مفهوم ورسالة الوسطيّة والاعتدال ونشر قيم التسامح في ظل ما تُحاط به هذه المؤسسة التعليمية منذ تأسيسها من عظيم رعاية واهتمام ودعم لامحدود من قادة هذه البلاد لتكون نبراساً معتدلاً في نشر المعرفة والعلم لخدمة المسلمين في كافة أنحاء العالم.

من جهته، قدّم رئيس الجامعة الإسلامية شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة المدينة المنورة، على رعايته ودعمه لأنشطة الجامعة وبرامجها الأكاديمية ومواصلة تحقيق الأهداف الإستراتيجية لهذا الصرح التعليمي الذي يعد مصدراً للإشعاع الحضاري من المملكة إلى مختلف دول العالم.