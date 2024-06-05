أمير المدينة يطلع على خطة الشركة السعودية للخدمات الأرضية

‎ المدينة المنورة : البلاد

‎ استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس لجنة الحج والزيارة بالمنطقة، في مكتبه بالإمارة، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية رائد بن حسن الإدريسي.

واطلع سموه، خلال اللقاء، على تقرير الشركة السعودية للخدمات الأرضية والخطة التشغيلية لموسم الحج كما تم استعراض احصائيات الكوادر البشرية المتخصصة والمعدات اللازمة لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن في صالات وساحات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي.

واستمع الأمير سلمان بن سلطان، إلى شرحٍ عن دور الشركة في المنفذ الجوي وما تقدمه من خلال خدمة المناولة الأرضية لطائرات شركات الطيران وذلك في إطار منظومة الخدمات المقدمة لزوار المدينة المنورة في ظل ما توليه حكومة المملكة من اهتمام ورعاية لضيوف الرحمن وتوفير أعلى درجات العناية الفائقة لراحة الحجاج والمعتمرين.

من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية، عن الشكر لسمو أمير منطقة المدينة المنورة، على دعمه ومتابعته المستمرة لأداء كافة الجهات المرتبطة بتقديم الخدمات لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف.