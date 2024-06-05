أمير المدينة يطلع على أعمال ومبادرات جمعية الإسكان التنموي بالمنطقة

المدينة المنورة : البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، في مكتبه بالإمارة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإسكان التنموي بالمنطقة “مسكني” عبدالله بن حمود العليان.

وفي بداية اللقاء، اطّلع سموه على أبرز أعمال الجمعية ومبادراتها التي تسهم في إيجاد الحلول السكنية المستدامة لتلبية احتياج المنطقة من خدمات الإسكان التنموي بما يسهم في تحسين جودة حياة المستفيدين من خدمات الجمعية.

واستمع الأمير سلمان بن سلطان، إلى دور الجمعية في مواصلة تقديم الخدمات للفئات المستهدفة من خلال برامج الإسكان التنموي ودعم برامج القطاع غير الربحي في الدعم غير المحدود الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – يحفظهما الله – لقطاع الإسكان وبرامج ومبادرات منظومة الإسكان التنموي.

وفي نهاية اللقاء، قدّم رئيس مجلس إدارة جمعية “مسكني”، شكره وتقديره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على دعم سموه للمؤسسات غير الربحية وتمكين الجمعية من المساهمة في توفير الحلول المستدامة وتقديم السكن الملائم للمستفيدين من خدمات الجمعية.