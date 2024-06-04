نمو قياسي لتقنية المعلومات.. 182 مليار ريال صادرات قطاع الخدمات

البلاد – الرياض

يعد سوق الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي سوقًا كبيرًا يحقق نموًا ملحوظًا، وتجاوز حجم سوق تقنية المعلومات 91 مليار ريال سعودي في عام 2022م، وشكلت الزيادة في عدد الشركات الريادية الرقمية 13 % فيما تجاوزت نسبة المحتوى المحلي في قطاع التقنية 28 % ، مما يعزز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

وتسعى “الصادرات السعودية” لتشجيع الشركات الوطنية في قطاع الخدمات التقنية للنفاذ للأسواق الدولية، حيث تفوقت صادرات الخدمات عام 2023م مسجلة أفضل أداء لها مقارنة بالسنوات السابقة بزيادة قدرها 40 % عن العام السابق بقيمة 182 مليار ريال سعودي حيث كان الارتفاع مدعوماً بانتعاش قطاع السفر الذي يشكّل 74 % من إجمالي الخدمات بقيمة بلغت 135 مليار ريال سعودي، يليه قطاع النقل الذي بلغت قيمة صادراته 24.2 مليار ريال سعودي ثم صادرات خدمات الاتصالات بقيمة 6.3 مليارات ريال.

وتقدم “الصادرات السعودية” حزمة من الخدمات التي يحتاج إليها مصدرو الخدمات للوصول للمستوردين، ومساعدتهم للوصول إلى الأسواق المستهدفة بالمشاركة في المعارض الدولية والبعثات التجارية مثل معارض جايتكس التقنية، كما تسعى “الصادرات السعودية” لتفعيل الشراكات مع الجهات الحكومية لتطوير هذا القطاع وتحسين كفاءة البيئة التصديرية للشركات العاملة به.