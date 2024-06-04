منفذ حالة عمار يواصل خدماته لضيوف الرحمن

البلاد ــ تبوك

يواصل مركز المراقبة الصحية في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار في تبوك تقديم خدماته الطبية والصحية للحجاج القادمين عبر المنفذ.

وأوضحت صحة تبوك أن مركز المراقبة الصحية ينفذ حالياً المرحلة الأولى لتقديم الخدمات الصحية للحجاج منذ وصولهم وحتى مغادرتهم للمشاعر المقدسة، وذلك بتواجد الأطقم الطبية والعلاجية والتجهيزات داخل المركز وعلاج أي حالات طارئه وتقديم الرعاية الصحية للحجاج على مدار الاربع والعشرين ساعة، وذلك ضمن منظومة الخدمات التي تقدمها جميع القطاعات الحكومية المتواجدة داخل مدينة الحجاج بالمنفذ .

وبينت صحة تبوك بأنه تم تدعيم المركز بعدد 66 كادراً من الأطباء والصيادلة والفنيين والإداريين، بالإضافة إلى سيارتي إسعاف، كما بلغ عدد الأسرة بالمركز 10 اسرة .

إلى ذلك أطلق تجمع نجران الصحي اليوم، مبادرة “حج بلياقة”، تستهدف الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام 1445هـ، وذلك بمركز التأهيل والعلاج الطبيعي بمستشفى الملك خالد بمدينة نجران.

وتهدف المبادرة التي تستمر لمدة أسبوع، إلى تقديم التأهيل الطبي والإعداد البدني، وذلك من خلال عيادة تُقدم العديد من الخدمات الصحية ومنها: برامج توعوية وتثقيفية، وتحسين اللياقة البدنية، وتأهيل كبار السن، وذوي الاضطرابات الحركية والعقلية، وذوي الإعاقة، وأصحاب الأمراض المزمنة