مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الإنسانية

الرياض – البلاد

استمرارًا للجهود الإغاثية الرائدة التي تقدمها المملكة لكثير من شعوب الدول الشقيقة والصديقة، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 949 سلة غذائية، و949 حقيبة في مدينة سرمدا بمحافظة إدلب بشمال سوريا، استفاد منها 5.721 فردًا بواقع 949 أسرة، من متضرري الزلزال.

في السياق، ذكرت “واس” أن المركز اختتم مشروع تأمين البيوت المتنقلة (الكرفانات) للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن، وذلك بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية، واشتمل المشروع على توفير المسكن الملائم للأسر الأشد احتياجًا هناك من خلال تأمين 500 بيت متنقل لصالح 500 أسرة سورية.

وفي منطقة المنية شمال لبنان، نفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية 70 مهمة إسعافية بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وفي أفغانستان، نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، برنامج” نور السعودية” التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له بولاية كابل، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية، وجرى الكشف على 4.500 حالة، وصرف 1.008 نظارات طبية، وإعطاء الأدوية لـ 5600 مريض، وإجراء 408 عمليات جراحية للعيون تكللت بالنجاح التام- ولله الحمد.

وإلى تشاد، حيث قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، دورات تدريبية بمدينة إنجمينا في مجالات الخياطة والتطريز، وفنون الطهي، وصيانة الحاسب الآلي، استفادت منها 270 امرأة.