لبداية عهد جديد مع أهالي الخبر..  القادسية يقيم حفلاً فريدًا من نوعه بـ”الظهران إكسبو، وكورنيش الخبر”

الدمام- البلاد

يقيم نادي القادسية احتفالاً ضخماً لأهالي الخبر، والمنطقة الشرقية، وسيكون الحفل فريدا من نوعه، حيث يتطلع الفادسية لكتابة عهد جديد مع أهالي الخبر.

وستقام فعاليات حفل القادسية بنهاية الموسم خلال الفترة من 28 ذي القعدة إلى 1 ذي الحجة 1445ه، الموافق 5 – 7 يونيو 2024م، في مركز معارض الظهران الدولية (الظهران إكسبو)، وذلك على امتداد مساحة تزيد عن 14.000م2، وكورنيش الخبر.

ويهدف القادسية من خلال الحفل إلى تسليط الضوء على تاريخ النادي العريق، وإبراز إنجازاته التي حققها هذا العام، وتعزيز جماهيريته، والاحتفال مع مشجعيه ومنسوبيه وشركائه في أجواء عائلية ممتعة وشيقة، وإعادة ارتباط أهالي الخبر بناديهم.

وسينطلق الحفل القدساوي، ابتداء من الموكب الذي سينطلق من مقر النادي في الخبر بثلاث حافلات إلى منطقة الاحتفالات التي تزخر ساحاتها بالمعارض الثقافية، والنشاطات الإعلامية، والاحتفالات الغنائية التي يشارك فيها (ماجد المهندس – أميمة طالب – ني يو) وكذلك الفعاليات الترفيهية، التي تتربع في أرجائها العديد من الأسواق والمتاجر والمطاعم والمقاهي.

وستضمن هذه الفعاليات عروضاً بصرية بتقنيات حديثة وألعاباً نارية باستخدام طائرات بدون طيار (درون) وطائرات بطيار واحد.

ومن المتوقع أن تحظى احتفالات القادسية بحضور جماهيري كبير، حيث يتوقع أن يحضر قرابة 90 ألف زائر، من بينهم نخبة من الفنانين والمشاهير والمؤثرين.

ويتزامن حفل القادسية مع ختام موسم 2024م الذي حقق فيه القادسية العديد من الإنجازات على مستوى الألعاب الجماعية والألعاب الفردية.

ويتميز نادي القادسية بإقامة المهرجانات والفعاليات الكبيرة، التي كان آخرها موسم القادسية الرمضاني، الذي شهدت فعالياته نجاح كبير، ونالت استحسان الجميع وحظيت بإقبال جماهيري بلغ 100 ألف زائر على مدار 20 يوماً .

من جانبه، أشاد بدر الرزيزاء رئيس نادي القادسية، بالتطور الكبير الذي تشهده الرياضة السعودية .

وقال الرزيزاء:” سعداء بإقامة حفل كبير للاحتفاء مع أهالي الخبر وبدء عهد جديد معهم ، وهذا أقل شيء يمكن أن نقدمه لجماهير النادي وأهالي المنطقة الشرقية، وليس الاحتفاء بالصعود، لأن القادسية عاد لمكانه الطبيعي.”

وأوضح الرزيزاء:” نسعى لتقديم حفل لنعيد فيه ارتباط النادي بالأهالي، ولكي يعيشون لحظات تاريخية، وبما حققه النادي من انجازات خلال الفترة الماضية بشكل يليق بكيان القادسية، وفي الوقت نفسه يلقى استحسان وإعجاب الزوار “.