« شاهد على وطني » .. الفال يرسم شمس المستقبل

البلاد – جدة

(المملكة العربية السعودية كانت ولا زالت وستبقى بلد الحضارة الإسلامية والنضارة الثقافية والتاريخ العريق، البلد الذي يحرث أهله الصباح، لتشرق شمس لا تحسن الإنحناء، إسمها “شمس المستقبل).

تلك كانت شهادة من بين نحو مائة شهادة في عشق وطن النضارة والحضارة، جمعها الكاتب الصحفي، رئيس تحرير صحيفتي ” المدينة” و” عكاظ” السابق، محمد المختار الفال في أحدث إصداراته :”شاهد على وطني – آراء في الحرية والتنمية وحقوق الإنسان”.

يقع الكتاب في 566 صفحة، وقد ضمّ بين دفتيه (2024) مقالات ودراسات وأبحاثا ،كتبها الفال في فترات متفاوتة من الثلاثين عاماً الماضية،ونشرتها صحف سعودية وعربية، وقد عالجت قضايا وطنية متنوعة أبرزها: الحرية، التنمية، حقوق الإنسان، محاربة الفساد وآثاره، التعامل مع هموم الناس في التعليم والصحة، موقف المجتمع ومؤسساته من حقوق المرأة وتدافع التيارات حوله، والعلاقة مع الماضي والتفاعل مع الحاضر والنظرة إلى المستقبل.



الفال وصف صفحات كتابه بما فيها من آراء واجتهادات وملاحظات بأنها “أداء لبعض حق الوطن” و”شهادة” منبتها الحب والاعتزاز بالانتماء لكيان شامخ، يحفز بنيه بقيّم ومبادئ أهله وشيمهم وأخلاقهم”،راسماً لوحة بديعة لوطنه قائلاً:

“شهادة ترصد معاني احتفاء الوطن بذكرى أمجاده وأيامه الخالدات، وتقدير لما أسسه وأصَّله بُناتُه الأوائل من مبادئ وقيّم تكرِّم الإنسان، وتجعل حقه محفوظاً، وصيانة عرضه غايتها ومبتغاها”، داعياً إلى الإعتزاز بالموروث الحضاري للوطن، وتعظيم حاضره، والتطلع إلى مستقبل يمكِّنه من العيش في عصره، والمشاركة في علومه ومبتكراته.