جيسوس: الدوري السعودي ضمن أفضل 5 دوريات عالمية

البلاد- جدة

وصف البرتغالي جورجي جيسوس، دوري روشن السعودي، بأنه من أفضل 5 دوريات في العالم، حسب تصنيفه، وقال في معرض رده عن الفوارق بين الفترتين التي عمل خلالها في الدوري مع فريق الهلال:” خلال فترتي الأولى في الهلال، لم يكن هناك هذا العدد من اللاعبين الرائعين القادمين من أوروبا كما هو الحال الآن. اليوم، دوري روشن السعودي يتمتع بمستوى عالٍ جداً، إنه من أفضل خمس دوريات بالنسبة لي. وعامًا بعد عام، سيأتي المزيد من اللاعبين العظماء إلى الدوري، وكذلك المدربون الكبار. وسيصبح دورياً صعباً للغاية للفوز به”.

جاء هذا الحديث من مدرب الهلال جيسوس خلال تسلمه مع المغربي ياسين بونو حارس فريقه، لجائزتي أفضل مدرب وأفضل حارس مرمى في الموسم الكروي 2023-2024، في الـ 29 من مايو، بعد نهاية كروي لا يُنسى للهلال، حقق خلاله أفضل معدل للفوز تجاوز الـ 90 في المائة (الفوز في 31 مباراة من أصل 34).

وتصدر المدرب البرتغالي الذي سيبلغ في يوليو المقبل عامه الـ 70، مع كتيبته الزرقاء، عناوين الصحف العالمية، بتحطيمهم للرقم القياسي في عدد الانتصارات العالمية في جميع المسابقات، بانتصارهم في 34 مباراة متتالية بين سبتمبر 2023 وأبريل 2024. وفي مساء الجمعة 24 مايو، حمل جيسوس مع رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال فهد بن نافل، شهادة غينيس للأرقام القياسية في حفل تتويج الهلال ببطولة دوري روشن السعودي 2023-2024 أمام جماهيرهم التي اكتظت في ملعب المملكة أرينا (طاقته الاستيعابية تناهز الـ 30 ألف متفرج).

وجرى التعاقد مع جيسوس الصيف الماضي لقيادة الهلال للمرة الثانية، وقال:” كان موسمًا رائعًا. عندما وصلت إلى السعودية، كنت أعتقد أننا يمكن أن نصبح أبطال الدوري، لكن ليس بتحطيم كل تلك الأرقام القياسية. فوق كوننا أبطالًا، حطمنا العديد من الأرقام: الأهداف الأكثر تسجيلاً، والفوز الأكثر، وأفضل دفاع، وأكبر فارق نقاط مع الفريق الثاني. في تاريخ كرة القدم السعودية، حطم الهلال جميع الأرقام الممكنة”.

وأضاف:” أنا فخور جدًا بلاعبي فريقي، لديهم الكثير من الجودة. ولقد شكلنا مجموعة قوية جدًا؛ فوق القدرة الفنية، فكروا أولاً في الفريق. هذا جعل النجاحات تظهر بسهولة أكبر.”

وكان صمّام الأمان ياسين بونو، عاملًا مهمًا في نجاحات الهلال خلال الموسم. وجاء حارس المرمى ياسين بونو، الذي اشتهر بأدائه البطولي في كأس العالم 2022 مع منتخب بلاده المغرب، للذود عن الشباك الزرقاء، قادمًا من إشبيلية الإسباني في الصيف الماضي، وقدم بشعار الهلال حضورًا مطمئنًا باستمرار، مع خروجه بشباك نظيفة في 15 مباراة دون أن تهتز شباكه، واستقبل عددًا قليلًا من الأهداف، 20 هدفًا في 31 مباراة. واستحق بونو بجدارته جائزة حارس المرمى الأفضل للموسم 2023/24.

وقال بونو:” أنا سعيد حقًا بالفوز بالجائزة. لقد كان موسمًا جيدًا جدًا. وكانت تجربة جيدة جدًا بالنسبة لي أيضًا. وأعتقد أن جميع التصديات التي قمت بها كانت مهمة. بعد ذلك، أعتقد أن الأمر يعود إلى الفريق بأكمله، إلى جميع الأشخاص الذين يعملون حولي. إنه حقًا جهد جماعي”.

وأضاف:” إنه من دواعي سروري الكبير أن أكون حارس المرمى للموسم. ليس من السهل دائمًا أن تكون ثابتًا في كرة القدم. هذا العام، تمكنت إلى حد ما من إيجاد هذا الثبات. والآن، كما قلت، أنا سعيد حقًا وهذا يعود بشكل رئيس إلى من حولي.”

وتحدث بونو عن جودة حراس المرمى في الدوري، قائلاً: “من الواضح أن هناك بعض حراس المرمى الجيدين جدًا. ولقد أظهر إدوارد ميندي، هذا العام، أنه حارس مرمى متميز، وهو في الأصل حارس مرمى عظيم جدًا. وقد أكد ذلك طوال الموسم.”

وحقق الهلال فارقًا كبيرًا بلغ 7 انتصارات متتالية عن صاحب الرقم القياسي السابق في الانتصارات المتتالية فريق ذا نيو سينتس الويلزي الذي فاز في 27 مباراة على التوالي في الموسم الكروي 2016-2017. وقبل ذلك، كان الرقم القياسي قائمًا لمدة 44 عامًا لمصلحة أياكس الهولندي بعد سلسلته المؤلفة من 26 انتصارًا متتاليًا بين العامين 1971 و1972.

وقال جيسوس:” في بداية الموسم، لم نكن نفكر في ذلك. حدث ذلك بشكل طبيعي. ثم أُخبرنا عن هذا الرقم القياسي في موسوعة غينيس. وبعد ذلك قيل لنا بأننا يمكن أن نكسر هذا الرقم من 27 فوزًا متتاليًا. وكان ذلك دافعًا نقلناه إلى اللاعبين، وقد أحبوا الفكرة. لقد كانت واحدة من مفاتيح نجاحنا هذا الموسم. ليس فقط الرقم القياسي في موسوعة غينيس، ولكن الدافع، الهدف من الفوز بأكثر من 27 مباراة متتالية. وقد انتصرنا في نهاية الأمر بفارق كبير عن الرقم القياسي السابق”.