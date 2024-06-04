تدشين منطقة الإجراءات وصالة المسافرين الجديدة في جسر الملك فهد

الدمام : البلاد

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم مشروعي تطوير منطقة الإجراءات وصالة المسافرين الجديدة بجسر الملك فهد، بحضور معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد المهندس سهيل بن محمد أبانمي، ومعالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ومعالي رئيس شؤون الجمارك في مملكة البحرين ونائب رئيس مجلس الإدارة الشيخ حمد بن أحمد آل خليفة، وعدد من رؤساء ومديري القطاعات الحكومية المختلفة .

وأشاد سمو أمير المنطقة الشرقية القيادة الرشيدة – حفظها الله- للمشاريع التنموية، ومنها تطوير المنافذ بشكل عام وجسر الملك فهد بشكل خاص كونه يعد من أهم المنافذ في المملكة حيث يشهد كثافة عالية للمسافرين خصوصاً في فترات الإجازات، حيث أنعكس هذا الدعم على جودة المشاريع والخدمات المقدمة للمسافرين.

ونوه سموه بما يقدم حالياً من خدمات نوعية للمسافرين عبر منفذ جسر الملك فهد، وجودة تجربة المسافر وتقليص وقت الانتظار في المواسم ، إضافة إلى تطور التقنيات في الأجهزة الحكومية العاملة في الجسر واستخدام أحدثها لتسهيل حركة مرور المسافرين، مشيراً سموه إلى ضرورة مراجعة وتطوير الإجراءات بشكل دائم والتكامل بين الجهات الحكومية العاملة في الجسر .

من جانبه ثمن معالي محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد المهندس سهيل بن محمد أبانمي دعم سمو أمير الشرقية المستمر للمؤسسة، مما كان له بالغ الأثر في تحقيق تطورات نوعية بها، مؤكداً حرص المؤسسة الدائم على تطوير البنية التحتية، ورفع الكفاءة التشغيلية لتحقق تجربة عميل مميزة عبر جسر الملك فهد.

وبين أن المؤسسة تعمل بصفة مستمرة على مواكبة النمو المستمر للمسافرين من خلال تنفيذ مشاريع لزيادة الطاقة الاستيعابية لمنطقة الإجراءات، حيث تم تنفيذ هذا المشروع لزيادة الطاقة الاستيعابية بنسبة 50% في كلا الجانبين بتصميم مبتكر للمسارات والكبائن روعيت فيه انسيابية الحركة واشتراطات الأمن والسلامة، لافتاً إلى أن الزيادة في عدد الكبائن جاءت لرفع الطاقة الاستيعابية لمناطق الإجراءات إلى نحو 2,500 مركبة في الساعة، إضافة إلى تطوير صالة المسافرين لمستخدمي وسائل النقل العام باستحداث صالات شاملة للمغادرة والقدوم وإعادة هندسة الاجراءات التشغيلية لتكون نقطة توقف واحدة للمسافرين.

وأفاد أن المؤسسة أطلقت حزمة من مشاريع التحول الرقمي من أبرزها خدمة الدفع المسبق إلكترونياً لبوابات الرسوم المتوفرة على مدار الساعة والتعرف على المركبات تلقائياً دون الحاجة إلى التوقف .

يذكر أن جسر الملك فهد حصل هذا العام على ثلاث جوائز على مستوى المملكة العربية السعودية في تجربة العميل، حيث حصل على الجائزة الذهبية والمركز الأول عن فئة (العملاء في صميم كل شيء)، والجائزة الذهبية والمركز الأول عن فئة (أفضل تغيير ثقافي وتحول في تجربة العميل)، والجائزة البرونزية والمركز الثالث عن فئة (أفضل برنامج قياس في تجربة العميل).