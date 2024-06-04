تدشين مبادرة المعايير المهنية الوطنية في القطاع السياحي

الرياض : البلاد

دشّن معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، مبادرة المعايير المهنية الوطنية للمهارات في القطاع السياحي، وتعد إحدى مبادرات برنامج “أهلها”، وتهدف إلى وضع معايير الأداء لمختلف المهن في قطاع السياحة، بحضور صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت محمد نائب وزير السياحة، وعددٍ من قيادات الوزارة.

وقال معاليه خلال كلمته في مناسبة التدشين: “نطلق اليوم مبادرة المعايير الوطنية للمهارات المهنية للقطاع السياحي، التي تُعد مبادرة رائدة من قبل وزارة السياحة، وتأتي في إطار إستراتيجية الوزارة الهادفة لتمكين أبناء وبنات الوطن في القطاع السياحي”، حيث تعمل من خلال المبادرة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 الهادفة لإعداد كوادر وطنية متميزة عبر تعزيز القيم وتطوير المهارات الأساسية والمستقبلية وتنمية المعارف، من خلال تحسين وتطوير مهاراتهم لضمان توافق مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل، وتحسين المواءمة بين العرض والطلب، وزيادة مستوى مهارات المواطنين لسد الاحتياج الحالي والمستقبلي، والتنبؤ بأي نوع من التحديات المستقبلية للمهارات والتدريب.

ويمثل إطلاق المبادرة من قبل وزارة السياحة، خطوة مهمة في جهود رفع جودة ومعايير الكوادر الوطنية العاملة في مجال السياحة من خلال توفير معايير ومبادئ توجيهية واضحة لتنمية المهارات ضمن برامج التعليم والتدريب السياحي.

وتسعى الوزارة من خلال المبادرة لتحقيق عددٍ من الأهداف أبرزها، تعزيز تنمية القوى العاملة والقدرة التنافسية في قطاع السياحة، وضمان أن المتخصصين في مجال السياحة مؤهلون لتقديم تجارب استثنائية ودفع النمو المستدام في القطاع السياحي، حيث تستهدف المبادرة أصحاب المنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بالإضافة للجامعات ومراكز التدريب، بجانب الباحثين عن العمل وطلاب الجامعات، حيث تعمل الوزارة من خلال إطلاق المبادرة لتحقيق عددٍ من الأهداف، أبرزها رفع مستوى الوعي حول الإمكانات والفرص المتاحة في القطاع، بالإضافة لتطوير وتنمية القطاع السياحي من خلال وضع معايير الأداء لمختلف المهن في صناعة السياحة، ورفع الوعي لدى أصحاب المنشآت في معرفة المعايير الأداء واحتياج السوق، والعمل على مواكبة المناهج في الجامعات ومراكز التدريب لمتطلبات سوق العمل في القطاع السياحي وضمان التزامها بالمعايير المهنية التي حددتها المبادرة.