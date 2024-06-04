بدء رحلات «إيتا الإيطالية» إلى الرياض

البلاد – الرياض

شارك برنامج الربط الجوي باستقبال أولى رحلات الناقل الوطني الإيطالي “خطوط إيتا” المباشرة من مدينة روما إلى الرياض.

وشهد الاستقبال الذي نظمته شركة مطارات الرياض حضور ممثلين من مختلف الجهات المشاركة للاحتفال بهذه المناسبة، التي تعزز فرص نمو حركة المسافرين القادمين إلى المملكة.

ورحب كل من الرئيس التنفيذي لبرنامج الربط الجوي ماجد خان، والرئيس التنفيذي لمطارات الرياض أيمن أبوعباة، بخطوط إيتا، الناقل الرسمي لإيطاليا، وربط المسار الجديد بين محورين هامين للطيران ، مؤكدا أن دخول خطوط إيتا إلى السوق السعودية سيعزز الربط الجوي بشكل كبير، والسياحة بين المدينتين التاريخيتين، وجذب المزيد من السياح , والتطلع إلى العمل مع الشركاء لتوفير وصول سلس ومريح إلى عجائب المملكة للمسافرين من جميع أنحاء العالم.

يأتي ذلك في إطار برنامج الربط الجوي الذي انطلق عام 2021 للإسهام في نمو السياحة بالمملكة، من خلال تعزيز الربط الجوي بين المملكة ودول العالم، عبر تطوير المسارات الجوية الحالية والمحتملة، لتعزيز مكانة المملكة بصفتها وجهة سياحية رائدة عالميًا في مجال الربط الجوي السياحي.