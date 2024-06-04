انطلاق منافسات بطولة العالم للبلياردو (9كرات) بجدة وسط تنافس مثير بين النجوم المشاركين

البلاد- جدة
انطلقت يوم أمس الاثنين منافسات بطولة العالم للبلياردو (9كرات)، التي تستضيفها المملكة بجدة، حتى الثامن من الشهر ذاته، في الصالة الرياضية بمدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، بتنظيم من الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، وإشراف وزارة الرياضة، بالتعاون مع الجولة العالمية للبلياردو (9كرات).
وبالعودة لأبرز مواجهات يوم أمس التي استمرت حتى وقت متأخر من فجر اليوم الثلاثاء، فقد أقيمت (32) مباراة بين (64) لاعبًا، شهدت مشاركة العديد من اللاعبين السعوديين في المواجهات الافتتاحية، حيث تمكّن اللاعب عبدالله الشمري من تحقيق الانتصار على نظيره الاسباني دايفيد آلسيادي، فيما خسر اللاعب وليد البلخي أمام بطل العالم والمصنف الأول في التصنيف الدولي للعبة الإسباني فرانشيسكو سانشيز رويز، كما انتصر الفليبيني كايل أموروتو على منافسه خالد الغامدي، كما شهدت مباريات أخرى مشاركة اللاعبين نواف الشمردل بطل العرب لفئة “الناشئين”، وكذلك أحمد الأحمدي، وحسين المصطفى، وأحمد زاهد.
وتستكمل اليوم الثلاثاء منافسات اليوم الثاني من دور الإقصاء المزدوج الأول، حيث ستلعب 32 مباراة، منها ست مباريات يشارك فيها اللاعبون السعوديون، إذ يلاقي فهد الحربي نظيره الأمريكي شين فان بونينغ، بينما يواجه فهد الضحيان منافسه الفيليبيني جيمس أراناس، وتنتظر بطل العرب أحمد آل جبار مواجهة مثيرة مع اللاعب الأميركي بيلي ثورب.
كما ستشهد مباريات اليوم مواجهة ثلاثية بين فرق السعودية-الصين تايبيه، من خلال مباراتين تجمعان بطلي العرب لفئة الزوجي؛ اللاعب خالد العتيبي واللاعب سعد الدريس، مع اللاعب شانغ يو لانغ واللاعب هسيه شيا شن على التوالي، وأخرى تجمع عثمان الزهراني مع اللاعب شانغ جونغ لين.
الجدير ذكره أن قانون حسم الفوز في بطولة العالم للبلياردو (9 كرات) ينص على فوز اللاعب الذي ينتصر بإجمالي 9 جولات قبل منافسه، ويتمكّن اللاعب من الفوز بكل جولة عند نجاحه بإدخال الكرة رقم 9 في الحفرة التي يحددها اللاعب ذاته قبل ضرب الكرة.
وتعد بطولة العالم للبلياردو (9 كرات) إحدى أشهر بطولات رياضة البلياردو حول العالم، حيث يعد احتضان هذا الحدث في المملكة لأول مرة، والذي يستمر لمدة (10) سنوات، امتدادًا لرحلة النجاح في ملف استضافة أكبر البطولات الرياضية العالمية في مختلف الألعاب؛ سعيًا من وزارة الرياضة للوصول إلى تحقيق المستهدفات الرياضية في رؤية السعودية 2030.