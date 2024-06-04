السعودية.. تنمية مستدامة وأمن غذائي راسخ

البلاد – الرياض

أعرب معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، عن الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة على الدعم المستمر الذي توليه ،حفظها الله، للقطاع الزراعي.

جاء ذلك خلال رعايته الاحتفاء بمرور 60 عاماً على تأسيس صندوق التنمية الزراعية، بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي، إضافة إلى ممثلي القطاع الزراعي ورجال الأعمال، حيث أقام الصندوق حفلاً بهذه المناسبة استعرض من خلاله مسيرته خلال 6 عقود وأثرها على الاقتصاد الوطني.



وأشار المهندس الفضلي في كلمته إلى تطور نشاط الصندوق خلال الـ60 عاماً الماضية عبر مراحل مختلفة، من أبرزها مرحلة التأسيس لدعم التوطين وتعزيز العمل الزراعي، ومروراً بالتحول لدفع القطاع الزراعي التقليدي إلى قطاع متطور باستخدام التقنيات الحديثة، ووصولاً إلى إطلاق رؤية المملكة 2030 لإعادة صياغة الدور التمويلي من خلال التوازن المالي والتكامل مع سياسات المنظومة.

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منير بن فهد السهلي، أنه وعلى مدى العقود الستة الماضية، أسهم صندوق التنمية الزراعية إسهامات محورية في دعم وتمكين التنمية الزراعية في المملكة، فمنذ إنشائه وحتى نهاية العام المالي المنصرم اعتمد الصندوق لعملائه قروضاً تجاوزت قيمتها 65 مليار ريال لأكثر من 479 ألف عقد تنموي واستثماري في جميع أنحاء المملكة، وأسهمت هذه القروض في مضاعفة الإنتاج المحلي الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، ورفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الزراعي.

وفي نهاية الحفل كرم معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الصندوق مديري عموم الصندوق السابقين تقديراً لجهودهم في أعمال الصندوق وتطوير التنمية الزراعية.