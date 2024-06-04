الخريف يزور المغرب لتعزيز التعاون

الرياض- واس

بدأ معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف , أمس, زيارة رسمية إلى المملكة المغربية، يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين في الحكومة المغربية، ويرأس وفد المملكة في الدورة الـ28 للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، يرافقه معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر.

ومن المقرر أن يلتقي الوزير عدداً من قادة القطاع الخاص، ورؤساء عددٍ من الشركات التعدينية، إضافة إلى زيارات ميدانية للشركات والمصانع المغربية؛ بهدف تعزيز التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين واستكشاف الفرص الاستثمارية. وتشهد الدورة الحالية للجمعية إطلاق “الاستراتيجية العربية للتقييس والجودة 2024 – 2028 ، واعتماد الإطار العام لاستراتيجية التكامل الصناعي العربي، إلى جانب توقيع اتفاقيات، وعرض إنجازات المنظمة، ومناقشة تقارير المجلس التنفيذي.