الإقتصاد

الخريف يزور المغرب لتعزيز التعاون

صحيفة البلادaccess_time28 / ذو القعدة / 1445 هـ       4 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- واس

بدأ معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف , أمس, زيارة رسمية إلى المملكة المغربية، يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين في الحكومة المغربية، ويرأس وفد المملكة في الدورة الـ28 للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، يرافقه معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر.

ومن المقرر أن يلتقي الوزير عدداً من قادة القطاع الخاص، ورؤساء عددٍ من الشركات التعدينية، إضافة إلى زيارات ميدانية للشركات والمصانع المغربية؛ بهدف تعزيز التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين واستكشاف الفرص الاستثمارية. وتشهد الدورة الحالية للجمعية إطلاق “الاستراتيجية العربية للتقييس والجودة 2024 – 2028 ، واعتماد الإطار العام لاستراتيجية التكامل الصناعي العربي، إلى جانب توقيع اتفاقيات، وعرض إنجازات المنظمة، ومناقشة تقارير المجلس التنفيذي.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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