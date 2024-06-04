“أمانة جدة” تبدأ خطة النظافة لموسم حج هذا العام 1445هـ

جدة : البلاد

شرعت أمانة محافظة جدة في خطة أعمال النظافة لموسم حج 1445هـ، التي يجري تنفيذها على ثلاث مراحل بدءاً من يوم 20 من ذي القعدة وتستمر حتى الـ 26 من ذي الحجة.

وأشارت الأمانة، إلى أن الإدارة العامة لمشاريع النظافة تعمل وفق خطة ميدانية تهدف إلى الارتقاء بجودة خدماتها لضمان سلامة وراحة ضيوف الرحمن، وسرعة العمل على إزالة الآثار المترتبة لتوافد الأعداد الزائدة من الحجاج أو الزائرين على مدينة جدة، مشيرة إلى أنها جندت نحو 4.995 عاملاً ومشرفاً، وخصصت 760 معدة، لتنفيذ خطة العمل الميداني.

وبيّنت الأمانة، أن المرحلة الأولى الممتدة حتى 1445/12/07هـ, تتركز على تثبيت الوسائل والأماكن وتستهدف الطرق والمحطات المؤدية لمكة المكرمة ومواقف السيارات، فيما تبدأ المرحلة الثانية وفق الخطة في 1445/12/08هـ بالتركيز على نظافة مصليات العيد ورفع مخلفات الذبح ونظافة أماكن الترفيه ونظافة الكورنيش، وتنتهي في 1445/12/15هـ، لتنطلق بعدها مباشرة المرحلة الثالثة من خلال استعادة كفاءة المناطق والتركيز على الأسواق التجارية والمطاعم وأماكن الترفيه المختلفة والمواقف، وتكثيف أعمال التقاط المبعثرات.

وأكدت أمانة جدة، أن خطة الحج تتضمن تكوين فرقة طوارئ في كل منطقة عقد مكونة من معدات وأيد عاملة تكون جاهزة للدفع الفوري والتدخل لمعالجة وتصحيح أي أوضاع طارئة، بالإضافة إلى تغطية فترات الفواصل الزمنية، ومباشرة البلاغات على مدار الساعة.