أكدت ضرورة أخذ التطعيمات.. إخصائية تغذية: هذه أبرز الأطعمة المفيدة للحوامل في الحج

جدة-ياسرخليل

أوضحت اخصائية التغذية غادة ياسر، أنه مع بدء موسم الحج وارتفاع درجات الحرارة يزداد الخطر على السيدات الحوامل خلال آداء مناسك الحج ، خاصة أن المرأة الحامل يصعب حركتها خلال الحج مما يستوجب عليها إتباع إرشادات معينة خلال تواجدهن في المشاعر المقدسة.

وقالت إن هناك حالات ينصح فيها المرأة الحامل بتأجيل الحج وهي في حالة وجود تاريخ مرضي لولادات مبكرة أو حالات إجهاض سابقة أو الإصابة بسكري الحمل فهنا يجب استشارة طبيبها حتى تتعرّف على إمكانية التوجه للحج دون حدوث أي مضاعفات صحية، والتأكّد من استشارة الطبيب في إمكانية أخذ التطعيمات اللازمة قبل الحج، بجانب أخذ الأدوية الضرورية وبالقدر الذي يكفي خلال فترة الحج، والحرص على ارتداء الملابس والأحذية المناسبة والمريحة ، ويوصى بتجنب الصيام للحامل “غير الحاجات”، خلال يوم عرفة خصوصًا مريضات السكري إلى جانب ارتفاع ضغط الدم ومرضى القلب والكلى .



وقالت إن الحامل في الحج تكون معرّضة للكثير من المخاطر الصحية وتحديدًا خلال الثلاثة أشهر الأولى و الأخيرة من الحمل، نتيجة نقص مناعة الجسم بشكل أكبر خلال هذه الفترة، وأيضًا نتيجة الزحام الشديد وطبيعة الجو والمجهود الكبير الذي تقوم به، فلا بد من تناول كمية كافية من السوائل، والمشي لمدة قليلة كل ساعة أو ساعتين لتجنب الجلطات الوريدية في الساقين وتجنب الازدحام واختيار الأوقات المناسبة لأداء المناسك، وفي حالة شعورها بنزيف أو تقلصات في البطن أو صداع شديد أو ارتفاع في درجة الحرارة يجب التوجه لأقرب مركز صحي ، وأيضا من أهم النصائح التغذوية بجانب الاكثار من السوائل هي التقليل من كمية الملح في الوجبات وعدم الإكثار من الدهون واللحوم بشكل عام ، ويوصى بتناول الطعام والوجبات الخفيفة باعتدال دون إفراط وتجنب الأطعمة التي تسبب عسر الهضم أو الغازات، مثل الأطعمة الدهنية ، ومن خيارات الأطعمة الصحية التي تساعد في الحفاظ على صحة وسلامة الجهاز الهضمي خلال أيام الحج خبز الحبوب الكاملة، والشوفان، ومنتجات الألبان قليلة الدسم، والمكسرات، وزيت الزيتون ، ومن أهم الأطعمة التي يوصى بالحرص على تناولها خلال الحج الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن كالخضروات والفواكه كالخوخ والمشمش والاطعمة الغنية بالدهون الصحية كالزيوت الصحية والبذور مثل بذور الشيا وبذور الكتان.

ونصحت اخصائية التغذية في ختام حديثها الحوامل بمراعاة التأكد من سلامة الأغذية وخلوها من الميكروبات، والبكتيريا، والطفيليات عن طريق تجنب تناول الأطعمة المكشوفة، والتحقق من تاريخ انتهاء صلاحية الأطعمة المعلبة، وطهي اللحوم جيداً، وغسل وتنظيف الفواكه والخضروات جيداً قبل تناولها ، وعدم تناول الأطعمة المشكوك بها، أي عند الشك بصلاحية طعام ما أو الشعور بوجود مذاق خاطئ به فإنه من الأفضل عدم تناوله ، وذلك لتقليل مخاطر التعرض للتسمم الغذائي.