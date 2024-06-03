9.4 تريليونات ريال ثروة معدنية.. السعودية تقود تأمين مستقبل المعادن

البلاد – الرياض

تسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته؛ ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة ، والتي تنتشر في أكثر من 5,300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 9.4 تريليونات ريال.

وتنهض المملكة من خلال استراتيجية طموحة ، بدور مهم ومحوري في تأمين مستقبل احتياجات العالم من المعادن، حيث تواصل الاستكشاف والإنتاج والمعالجة، لتصبح خزان الطاقة والمعادن للعالم، واستضافتها لمؤتمرات دولية وجذب الاستثمارات الكبرى في هذا الشأن.

ويشهد القطاع التعديني في المملكة استثمارات كبيرة في تطوير البنية التحتية، مثل وسائل النقل، والطرق، والموانئ، والمطارات وفرص العمل، فضلاً عن أن الموقع الإستراتيجي على الخريطة العالمية، كبوابة للتجارة والاستثمار بين الشرق والغرب، يوفر للمستثمرين الأجانب وصولاً إلى سوق واسع ومتنوع في المنطقة.

من جهة ثانية خصصت الوزارة مؤخرا مجمعين لخام الرمل والحصى في محافظة بيشة بمنطقة عسير، تمهيداً لطرحهما في منصة تعدين، وذلك في إطار سعيها إلى حوكمة قطاع التعدين، وتعزيز شفافيته، وجذب الاستثمارات، إضافة إلى تنمية المجتمعات المحلية المجاورة للمشاريع التعدينية.

وشمل التخصيص ، بحسب المتحدث الرسمي جراح بن محمد الجراح، مجمع خام الرمل شرق الخليج في محافظة بيشة والواقع على مساحة (8.54) كيلومترات مربعة، ومجمع خام الرمل شمال الشقيقة في محافظة بيشة بمساحة (13.36) كيلومتراً مربعاً. وأكد الجراح أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تهدف من خلال تخصيص المجمعات التعدينية؛ إلى زيادة تشجيع الاستثمار في قطاع التعدين وجذب الشركات المتخصصة والمهتمة بالاستثمار في هذا القطاع، إضافة إلى المحافظة على المجمعات التعدينية وحمايتها من التجاوزات غير النظامية، وفقاً لما نصّت عليه لوائح نظام الاستثمار التعديني.