39.7 مليون برميل مستويات الإنتاج.. ( أوبك+) تمدد تخفيضات الإنتاج لنهاية 2025

البلاد – الرياض

قررت مجموعة “أوبك+” تمديد تخفيضات الإنتاج حسب إعلان التعاون حتى نهاية 2025 ، والاتفاق على تمديد مستوى الإنتاج الإجمالي، من البترول الخام، للدول المشاركة في إعلان التعاون، اعتبارًا من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2025.

وذكر البيان الختامي لاجتماع المجموعة، أنه تم تمديد مدة التقييم الذي تجريه المصادر الثلاثة المستقلة، حتى نهاية شهر نوفمبر من عام 2025، والاسترشاد بهذا التقييم في تحديد مستويات الإنتاج لعام 2026.

وأقرت المجموعة مستويات الإنتاج المستهدفة لعام 2025 عند 39.725 مليون برميل يوميا، قبل تطبيق أي تخفيضات طوعية تقررها الدول بصورة منفردة، مع زيادة الإنتاج المستهدف في الإمارات بواقع 300 ألف برميل يوميا إلى 3.519 مليون برميل يوميا ، وأكدت على الصلاحيات الممنوحة للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، لإجراء تقييم دقيق لأسواق البترول العالمية، ولمستويات الإنتاج، ولمستوى الالتزام بإعلان التعاون، وذلك بدعم من اللجنة الفنية المشتركة، والأمانة العامة لمنظمة أوبك.

وقال البيان أن اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج ستعقد اجتماعها كل شهرين ، والاجتماع الوزاري كل ستة أشهر، وفقا لجدول انعقاد مؤتمر أوبك العادي، ومنح اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج صلاحية عقد اجتماعات إضافية، أو الدعوة لعقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في منظمة أوبك والمشاركة من خارجها، في أي وقت، للتعامل مع مستجدات السوق، متى ما رأت ذلك ضرورياً.

وقد تقرر عقد الاجتماع المقبل لتحالف أوبك+ في الأول من ديسمبر القادم.