39 مسلخاً بمنطقة مكة جاهزة لخدمة المستفيدين

جدة ـ ياسر خليل

أكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف ان الوزارة قد وُضِعت خطط للاستعداد المبكر، وهُيِّئت المسالخ في منطقة مكة المكرمة لتقديم الخدمات لجميع المستفيدين، من خلال 39 مسلخاً في المنطقة، بالإضافة للسماح للمطابخ المرخصة بالذبح وفق الاشتراطات المحددة، وبعد الحصول على التصاريح اللازمة، بهدف التيسير على أصحاب الأضاحي، وتخفيف التزاحم على المسالخ النظامية، منوهًا أن الوزارة شغلت 5 مسالخ اهلية في العاصمة المقدسة لحج هذا العام.

واوضح ان مجموع الطاقات التشغيلية الإنتاجية لمسالخ العاصمة المقدسة حوالي 177600راس في اليوم وعدد صالات الذبح تصل إلى 26 صاله .

وهناك خططًا تنظيمية لتشغيل المسالخ قصيرة وبعيدة المدى عبر خطة عمل، وتوزيع العمالة والجزارين، وتنظيم فترات العمل، ومراقبة طرق التخلص من المخلفات، والمعدات والآليات المستخدمة، مؤكدًا أن هناك خطوات تنظيمية من لحظة وصول المستفيد إلى مرحلة تسلم الذبيحة، وأن توزيع الجزارين في المسالخ ينقسم إلى 5 مجموعات، هي: (جزارون للذبح، جزارون للتكشيف والتعليق، جزارون للسلخ، جزارون للتجويف، جزارون للتقطيع)، مبيناً تخصيص زي موحد آمن لكل فئة, سواء من الأطباء البيطريين أو العمال أو الجزارين أو الفنيين، والمراقبين ويُلتزَم به.

يذكر ان فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة اجتمع مع جميع الجهات ذات العلاقة لمواجهة الصعوبات والحد من الظواهر السلبية في محيط مسالخ العاصمة المقدسة الأهلية .

مؤكدا مباشرة مهام ومسؤولية جميع الجهات ، وتعزيز التواجد الامني من قبل قوات امن الحج وشرطة المنطقة و الإدارة العامة للمجاهدين ، وتفعيل دور الحراسات الامنية المدنية الخاصة لتغطية المسالخ من الداخل بالعناصر الراجله والمركبات المتحركة لتنظيم عملية ” الدخول والخروج ” ومنع العمالة المخالفة لدخول المسالخ ، للحد من الظواهر السلبية في محيط مسالخ العاصمة المقدسة الأهلية .

وحول التخلص من مخلفات المسالخ، اوضح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة تنسيقها التام مع شركة كِدانة للتنمية والتطوير و هي الشركة المسؤولة عن تنمية وتطوير منطقة المشاعر المقدسة وحماها، وهي الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في نطاقها الجغرافي.

بالإضافة إلى تنسيقها مع امانة العاصمة المقدسة، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني لادارة النفايات.

وكشفت انه جارى العمل على تنفيذ انشاء خلايا هندسية بإشراف الشركة الوطنية للخدمات الزراعية وذلك بالتنسيق مع ” موان” والجهات ذات العلاقة .

واشار ” الخليف ” الى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة تحرص على تنسيق جهودها مع جميع الجهات ذات العلاقة ، فهي تحرص على الدعم والتنسيق مع امارة منطقة مكة المكرمة، ومع وزارة الحج والعمرة ، ومع جميع الجهات الامنية مثل الشرطه ، والمرور ، والادارة العامة للمجاهدين ، ومع أمانة العاصمة المقدسة، والهيئة العامة لعقارات الدولة ، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية ، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، وكدانه ، ومشروع المملكة العربية السعودية للافادة من الهدي والأضاحي “اضاحي” ، والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، والشركة الوطنية للخدمات الزراعية، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني لادارة النفايات.