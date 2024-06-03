ولي عهد الكويت يستقبل سمو وزير الخارجية

الكويت : واس

استقبل صاحب السمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي عهد دولة الكويت، اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في قصر بيان بالعاصمة الكويت، بحضور معالي وزير خارجية دولة الكويت عبدالله علي اليحيا.

ونقل سمو وزير الخارجية في بداية الاستقبال، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ـ حفظهما الله ـ، للقيادة الكويتية، وتمنياتهما للكويت الشقيق المزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء.

وهنّأ سمو وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي العهد في دولة الكويت بمناسبة تعيينه ولياً للعهد، متمنياً له موفور الصحة والسعادة والتوفيق والسداد.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وفرص التعاون الثنائي في مختلف المجالات، ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.