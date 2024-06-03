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ولي العهد يهنئ الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بتعيينه وليا للعهد في الكويت

صحيفة البلادaccess_time27 / ذو القعدة / 1445 هـ       3 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

 أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصال تهنئة بسمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي العهد في دولة الكويت بمناسبة تعيينه ولياً للعهد.

 وأعرب سمو ولي العهد عن تمنياته بالتوفيق والسداد لسمو ولي عهد دولة الكويت الشقيقة، متطلعاً إلى تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في ظل العلاقات التاريخية الراسخة.

 فيما عبر سمو ولي عهد دولة الكويت عن خالص شكره وتقديره لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الصادقة، مؤكدا الحرص على مواصلة مسيرة التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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