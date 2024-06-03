ولي العهد يهنئ الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بتعيينه وليا للعهد في الكويت

جدة : البلاد

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصال تهنئة بسمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي العهد في دولة الكويت بمناسبة تعيينه ولياً للعهد.

وأعرب سمو ولي العهد عن تمنياته بالتوفيق والسداد لسمو ولي عهد دولة الكويت الشقيقة، متطلعاً إلى تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في ظل العلاقات التاريخية الراسخة.

فيما عبر سمو ولي عهد دولة الكويت عن خالص شكره وتقديره لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الصادقة، مؤكدا الحرص على مواصلة مسيرة التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.