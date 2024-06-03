“طريق مكة”.. تواصل تسهيل دخول الحجاج إلى المملكة

البلاد ــ وكالات ‏‎

تواصل مبادرة “طريق مكة” أعمالها للعام الثاني في صالة المخصصة للمبادرة بمطار فيليكس هوفويت بواني الدولي بمدينة أبيدجان، لخدمة ضيوف الرحمن في جمهوية كوت ديفوار من خلال تسهيل إجراءات سفرهم إلى المملكة لأداء مناسك حج هذا العام 1445 هـ.

وحظيت المبادرة بالترحيب والإشادة من ضيوف الرحمن في جمهورية كوت ديفوار، مثمنين ما تقدمه المملكة من أعمال جليلة لخدمة ضيوف الرحمن لينعموا بالسكينة والراحة أثناء أداء فريضة الحج، فضلاً عن الحرص على تقديم أرقى الخدمات لهم منذ وصولهم إلى المملكة حتى مغادرتهم بلدانهم بعد تمام مناسكهم.

وتهدف مبادرة طريق مكة إلى تقديم أرقى الخدمات لضيوف بيت الله الحرام، وذلك من خلال إنهاء إجراءات دخولهم للمملكة من مطارات دولهم، حيث يتم استقبالهم عند وصولهم للمملكة في صالة خاصة بالمبادرة ونقلهم لمقار إقامتهم دون الانتظار في المطار.

يُذكر أن مبادرة طريق مكة إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، حيث تواصل تنفيذها للعام السادس بالتعاون مع وزارات “الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام”، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.