رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت يستقبل سمو وزير الخارجية

الكويت : واس

استقبل سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة، اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وذلك في قصر بيان بالعاصمة الكويت، بحضور معالي وزير خارجية دولة الكويت عبدالله علي اليحيا.

ونقل سمو وزير الخارجية خلال الاستقبال، تحيات أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ لسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح.

كما هنأه سموه، بمناسبة تعيينه رئيسًا لمجلس الوزراء في دولة الكويت الشقيقة، وتمنياته بدوام التوفيق والنجاح.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين، وبحث أوجه التعاون والعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.