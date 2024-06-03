حجاج الأردن وفلسطين : سعدنا بالخدمات المميزة

البلاد ــ تبوك

واصلت مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار استقبال ضيوف الرحمن وسط منظومة متكاملة من الخدمات، التي تقدمها مختلف الجهات الحكومية العاملة بالمدينة، بإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج بالمنطقة.

ورصدت واس توافد الحجاج للمنفذ من الأردن وفلسطين الذين أشادوا بالتسهيلات والخدمات التي قدمت لهم في منفذ حالة عمار، معبرين عن شكرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على الرعاية التي يحظى بها ضيوف الرحمن، والخدمات التي تقدمها الجهات المعنية ذات العلاقة بشؤون ضيوف الرحمن.

يذكر أن جميع مرافق الخدمات لمدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار تعملُ على مدار الساعة، لخدمة حجاج بيت الله الحرام منذ لحظة وصولهم وحتى مغادرتهم المنفذ باتجاه المشاعر المقدسة.