بناء سجل أوامر الطرح الثانوي لـ «أرامكو»

البلاد – الرياض

بدأت “أرامكو السعودية” أمس الأحد عملية الطرح العام الثانوي لـ 1.545 مليار سهما والتي تمثل حوالي 0.64 % من أسهم الشركة المصدرة،وتم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح ما بين 26.7 ريال و 29.0 ريال للسهم الواحد.

وقد بدأت مرحلة بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة والتي تنتهي يوم الخميس القادم ، ولتمكين مدير الاستقرار السعري من تغطية عمليات البيع على المكشوف الناتجة عن أي تخصيص إضافي للأسهم، منحت الحكومة مدير الاستقرار السعري خيار شراء (خيار التخصيص الإضافي) بحيث يجوز لمدير الاستقرار السعري بموجبه أن يشتري من الحكومة أسهماً لا تتجاوز نسبتها 10 % من مجموع عدد أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي.

ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها لفئة المكتبيين الأفراد هي 154.5 مليون سهم تمثل نسبة 10 % من أسهم الطرح (باستثناء الأسهم الصادرة بموجب أسهم خيار الشراء)، في حال وجود طلب كافٍ من المكتتبين الأفراد.

ويحق لمدير الاستقرار السعري ممارسة خيار التخصيص الإضافي كلياً أو جزئياً من خلال تقديم إشعار خلال فترة 30 يوماً تقويمياً تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية، والذي من المتوقع أن يوافق يوم الأحد 9 يونيو. وإذا ما قام مدير الاستقرار السعري بممارسة خيار التخصيص الإضافي بشكل كامل، ستمثل أسهم الطرح عندئذ حوالي 0.7 % من أسهم الشركة المصدرة.