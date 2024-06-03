الرياضة اختتام منافسات الدوري الرابع للنساء في رياضة الايكيدو

البلاد- جدة

نظمت اللجنة السعودية للايكيدو دوري النساء الرابع في منافسات الايكيدو، وذلك على مدى ثلاثة أيام بمقر تدريب اللجنة بالهيئة الملكية للجبيل وينبع وذلك بمدينة ينبع، بمشاركة أكثر من 60 لاعبة في مختلف الفئات من أندية ومراكز محافظة المدينة المنورة. وتوج رئيس اللجنة المهندس باسم زارع وبحضور مدير التدريب و التطوير باللجنة أسعد المدني، أصحاب المراكز الأولى في كل الفئات. ففي منافسات السيدات حققت اللاعبة حفصة العبود المركز الأول وحصلت اللاعبة الاء الهادي على المركز الثاني وجاءت اللاعبة شعاع البلخي في المركز الثالث. وفي منافسات الشابات، حققت اللاعبة غيداء شفي المركز الأول، وحصلت اللاعبة ريم الهادي على المركز الثاني وجاءت اللاعب ريفاد الحرازي في المركز الثالث. وفي منافسات الناشئات، حققت اللاعبة دانه المالكي المركز الاول وجاءت اللاعبة لميس الزهراني في المركز الثاني، واللاعبة سلاف الزهراني في المركز الثالث. وفي منافسات البراعم، حققت اللاعبة تالية رواد المركز الأول، وحصلت اللاعبة لينا المالكي على المركز الثاني، واللاعبة شادن الصبحى في المركز الثالث