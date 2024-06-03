أمير الشرقية يدشن هوية نادي القادسية الجديدة

الدمام-البلاد
دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الاثنين الهوية الجديدة لنادي القادسية، وذلك بحضور مجلس إدارة النادي برئاسة بدر الرزيزاء.
ويأتي تدشين الهوية الجديدة لنادي القادسية في ظل النهضة والنقلة النوعية التي يشهدها القطاع الرياضي، الذي يعيش تحولاً كبيراً، وتطوراً غير مسبوق، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله.
وجاء شعار القادسية الجديد” QAD” بتفاصيل تعبر عن انطلاقة رؤية النادي الجديدة بإلهام يتخطى الحدود، ونبض مجتمع، وطموح لا سقف له، ممثلاً بهوية محافظة الخبر.
من جانبه، قال بدر الرزيزاء رئيس نادي القادسية:” إن القطاع الرياضي، بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد – حفظهما الله – يعيش أزهى عصوره، وشهد تطوراً كبيراً وحقق نقلة نوعية شهد بها العالم”.