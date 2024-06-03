الرياضة

أمير الشرقية يدشن هوية نادي القادسية الجديدة

صحيفة البلادaccess_time27 / ذو القعدة / 1445 هـ       3 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام-البلاد
دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم الاثنين الهوية الجديدة لنادي القادسية، وذلك بحضور مجلس إدارة النادي برئاسة بدر الرزيزاء.

ويأتي تدشين الهوية الجديدة لنادي القادسية في ظل النهضة والنقلة النوعية التي يشهدها القطاع الرياضي، الذي يعيش تحولاً كبيراً، وتطوراً غير مسبوق، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله.

وجاء شعار القادسية الجديد” QAD” بتفاصيل تعبر عن انطلاقة رؤية النادي الجديدة بإلهام يتخطى الحدود، ونبض مجتمع، وطموح لا سقف له، ممثلاً بهوية محافظة الخبر.

من جانبه، قال بدر الرزيزاء رئيس نادي القادسية:” إن القطاع الرياضي، بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد – حفظهما الله – يعيش أزهى عصوره، وشهد تطوراً كبيراً وحقق نقلة نوعية شهد بها العالم”.

 

 

وتابع الرزيزاء:” تشرفنا كمجلس ومنسوبي وجماهير القادسية برعاية وتدشين سمو أمير المنطقة الشرقية لهوية الكيان الجديدة، التي تتماشى مع إستراتيجية ومستهدفات رحلة التحول، المستمدة من عمق وإرث القادسية المليئة بالإنجازات والمنجزات الخالدة، وذلك مع جماهير النادي وأهالي الخبر والمنطقة الشرقية”.
وأضاف الرزيزاء:” نعيش لحظات تاريخية، ونسعى لتقديم كل ما يليق بكيان القادسية، وفي الوقت نفسه يلقى استحسان وإعجاب محبيه”.

 

ويشهد نادي القادسية مرحلة انتقالية كبيرة تتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة ورؤية السعودية 2030، ويسعى النادي بأن يكون رائداً في شتى المجالات.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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