الرياضة أخضر الصم يتغلب على طاجكستان 12/ 0 في عالمية الصالات

البلاد- جدة

وأصل المنتخب السعودي للصم مستوياته المميزة في البطولة العالمية لكرة القدم للصالات للصم تحت 21 عاما، التي تستضيفها مدينة أستانا بكازاخستان حتى 10 يونيو الجاري بمشاركة 10 منتخبات. وقد حقق أخضر الصم فوزًا كبيرًا 12 / 0 على منتخب طاجيكستان في الجولة الثانية من مباريات المجموعة A التي تضم بجانب الأخضر منتخبات أوكرانيا وطاجكستان وكازاخستان وعمان.

واستحوذ لاعبو المنتخب السعودي على أغلب فترات اللقاء، وسجل أهدافه اللاعبون” وليد الشهري أربعة أهداف، وريان الدوسري وموسى آل إبراهيم وأحمد الزهراني هدفين لكل منهم، وعلي الشعلة وحسن آل فاضل”. وبذلك رفع المنتخب السعودي رصيده النقطي إلى 6 نقاط متساوياً مع منتخب كازاخستان متصدر ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن الأخضر وصيف المجموعة. ويلعب المنتخب السعودي ثالث مبارياته في البطولة عصر اليوم الاثنين أمام منتخب كازاخستان.