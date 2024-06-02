المحليات

هيئة الحكومة الرقمية تصدر تقريرها السنوي لعام 2023

صحيفة البلادaccess_time26 / ذو القعدة / 1445 هـ       2 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 أصدرت هيئة الحكومة الرقمية , التقرير السنوي لعام 2023 للهيئة، الذي يستعرض أهم المنجزات والمؤشرات الرقمية التي أشرفت عليها هيئة الحكومة الرقمية.

 وتضمن التقرير التوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية، واستعراض أعمال الهيئة وجهودها مع شركاء النجاح في الجهات كافة؛ بهدف رفع المستوى في تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وتعزيز التنافسية، من خلال تمكين المهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء مسيرة التحول الرقمي في المملكة.

 وسلّط التقرير الضوء , على أبرز المؤتمرات والفعاليات المحلية والدولية، وأبرز الفرص المتاحة التي يمكن استثمارها في المستقبل؛ بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

 ويأتي التقرير في إطار عمل الهيئة لإصدار مؤشرات وتقارير قياس أداء الجهات الحكومية وقدراتها، بما يعزز ريادة المملكة رقميًا نحو أفق رقمي واعد.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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