هانز فليك يطلب 4 صفقات من إدارة برشلونة

زعمت وسائل إعلام مقربة من دوائر برشلونة الأحد، أن المدرب الألماني الجديد للفريق، هانز فليك، طلب التعاقد مع 4 صفقات كبرى في الميركاتو.



برشلونة بقيادة خوان لابورتا توصل إلى اتفاق ودي قبل أيام لفسخ عقد المدرب تشافي هيرنانديز، وعيّن بدلًا منه فليك بعقد يمتد إلى صيف 2026.



وسيعمل فليك على إعادة النادي الكاتالوني إلى منصات التتويج، بعد أن خرج الموسم المنقضي للتو بصفر ألقاب محلية أو قارية بأداء ركيك للغاية.



وطبقًا ليومية سبورت، فإن فليك طلب 4 صفقات، هي لاعب الوسط الألماني جوشوا كيميتش من بايرن ميونيخ، و الجناح المخضرم برناردو سيلفا من مانشستر سيتي الإنجليزي، ولاعب الوسط الشاب تشافي سيمونز من ريد بول لايبزيغ الألماني، ولاعب الوسط الدفاعي البلجيكي أمادو أونانا من إيفرتون الإنجليزي.



لا يبدو أن برشلونة قادر على تلبية كل مطالب المدرب فليك في الميركاتو، بالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية السيئة للنادي، ومع ذلك يمكن التعاقد مع نجوم صف أول من أندية أوروبية مرموقة في حالة واحدة فقط، وهي أن يبيع برشلونة في المقابل بعض نجومه، حيث سيكون الأمر بمثابة تبديل لاعب بلاعب.