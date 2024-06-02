للمرة الأولى على أرض المملكة.. انطلاق بطولة العالم للبلياردو في جدة غدًا

البلاد- جدة



تشهد جدة غداً الاثنين 3 يونيو 2024م حتى الـثامن من الشهر ذاته، انطلاق منافسات بطولة العالم للبلياردو (9كرات)، في الصالة الرياضية بمدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، التي تستضيفها المملكة لأول مرة، وتستمر لمدة (10) سنوات بداية من النسخة الحالية، بتنظيم من الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، وإشراف وزارة الرياضة، بالتعاون مع الجولة العالمية للبلياردو (9) كرات.

ويشارك في هذه النسخة من البطولة (128) لاعبًا يمثلون (45) دولة حول العالم، منهم أفضل (100) لاعب من جولة البلياردو العالمية، إلى جانب المتأهلين الـ(28) من مرحلة التصفيات والمشاركين بموجب بطاقات الدعوة، حيث سيتنافس النجوم المتواجدون من خلال خوض (223) مباراة على (16) طاولة، في الحدث الأكثر شهرة في عالم لعبة البلياردو، والأكثر على مستوى الحضور الجماهيري والمتابعة.

ويبرز من المشاركين في هذه البطولة من الأسماء بطل العالم فرانسيسكو سانشيز رويز، وحامل لقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة خمس مرات، وبطل العالم 2022 شين فان بويننغ، وبطل العالم 2018 جوشوا فيلر.

وإلى جانب (13) لاعبًا من المملكة العربية السعودية، يشارك (14) لاعبًا من الولايات المتحدة الأمريكية، و(13) لاعبًا من الفلبين، و(8) لاعبين من الصين والصين تايبيه، و(6) لاعبين من ألمانيا، إضافة إلى (5) لاعبين من بريطانيا، و(4) لاعبين من الكويت وأستراليا، فضلًا عن (3) لاعبين من إسبانيا واليونان وبولندا، ولاعبين من سويسرا واليابان وفيتنام وألبانيا وهونغ كونغ والنرويج، علاوة على لاعب واحد من دول الإمارات والعراق وعمان وسوريا وقطر والبحرين، وليتوانيا واستونيا وفنزويلا والدنمارك، وصربيا والنمسا وأريتيريا، فضلًا عن إيطاليا والبرتغال وكذلك هولندا وقبرص والبوسنة والهرسك وكندا ونيوزيلندا.

ويمثل المملكة في بطولة العالم للبلياردو نخبة متميزة من اللاعبين الذين يمتلكون إنجازات متعددة، أبرزهم بطل العرب للكبار أحمد آل جبار، وأبطال العرب زوجي للكبار خالد العتيبي، وسعد الدريس، بالإضافة إلى نواف الشمردل بطل العرب للناشئين، وخالد الغامدي بطل الخليج للناشئين، حيث تسهم البطولة في صقل مواهب اللاعبين السعوديين المشاركين، من خلال اكتساب الخبرة والدخول في منافسات رسمية على أعلى المستويات، بما يسهم في تطورهم والارتقاء بمستوياتهم الفنية.

ومن المنتظر أن يحظى الحدث بتغطية إعلامية دولية موسعة، حيث سيتم بث الحدث عبر الشاشات في الكثير من القنوات العالمية، والمنصات، فضلًا عن تواجد إعلامي دولي وإقليمي ومحلي موسّع، وحضور جماهيري كبير يضيف على البطولة التميز الذي تستحقه.