فينيسيوس يكسر رقم ميسي في دوري أبطال أوروبا

سجل البرازيلي فينيسيوس جونيور هدفًا، وقاد ريال مدريد لحصد دوري أبطال أوروبا 2024 على حساب بوروسيا دورتموند الألماني بالفوز (2-0) سهرة السبت.



وكسر فينيسيوس رقم النجم الأرجنتيني واللاعب الحالي لفريق إنتر ميامي الأمريكي، ليونيل ميسي، بعد أن زار شباك دورتموند في نهائي (ويمبلي).



أصبح فينيسيوس أصغر لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل في مباراتين نهائيتين مختلفتين من المسابقة، بعمر ناهز 23 عامًا و325 يومًا.



الرقم القياسي كان مسجلًا باسم ميسي الذي أحرز في نهائيي 2009 و2011 أمام نفس الخصم مانشستر يونايتد، وكان آنذاك بعمر 23 عامًا و338 يومًا.



وسجل فينيسيوس هدف انتصار ريال مدريد في نسخة 2022 على حساب ليفربول (1-0) ثم عاد في النسخة الحالية ليحرز هدفًا حاسمًا أمام دورتموند.