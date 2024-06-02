دياز سادس لاعب عربي يحصد دوري أبطال أوروبا

فاز لاعب الوسط المغربي براهيم دياز دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد الإسباني للموسم الحالي 2023-2024، ليصبح سادس لاعب عربي يحصد الكأس.



الفريق الملكي تفوق في المباراة النهائية على منافسه بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة (2-0) سهرة السبت، ليضيف الكأس الـ15 إلى خزائنه.



ملعب (ويمبلي) بمدينة لندن احتضن المباراة أمام نحو 90 ألف مشجّع في أجواء جماهيرية كبيرة، وبإدارة الحكم السلوفيني سلافكو فينستش، حيث سجّل لريال مدريد كل من المدافع الإسباني داني كارفاخال في الدقيقة 74، والمهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 83.

لاعبون عرب فازوا بدوري أبطال أوروبا



بات براهيم دياز سادس لاعب عربي يحصد كأس دوري أبطال أوروبا، وقد شارك في 9 مباريات هذا الموسم بالبطولة، حيث سجل هدفين وصنع آخر.



وكان أول عربي يفوز بالكأس هو الجزائري رابح ماجر عام 1987 عندما أحرز هدفًا تاريخيًا بالكعب وقاد بورتو للفوز على حساب بايرن ميونيخ (2-1).



انتظر العرب لأكثر من 3 عقود ليضيفوا اللقب الثاني، عبر المدافع المغربي أشرف حكيمي الذي رفع الكأس مع ريال مدريد في نسخة عام 2018.



وفي العام التالي مباشرة 2019، قاد المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز بالبطولة وسجّل في النهائي على حساب توتنهام بنتيجة 2-1.



الجناح المغربي حكيم زياش أصبح رابع يحرز لقب دوري أبطال أوروبا حينما فاز بالبطولة مع تشيلسي الإنجليزي عام 2021 أمام مانشستر سيتي.



وبصم الجزائري رياض محرز على خامس الألقاب العربية في دوري أبطال أوروبا بعدما ساهم في فوز مانشستر سيتي بنسخة 2023 أمام إنتر ميلان.



وفي نسخة العام الحالي أصبح براهيم دياز سادس لاعب عربي حصدَا للبطولة، حيث لعب دورًا حيويًا في موسم ريال مدريد الناجح على كل الأصعدة.