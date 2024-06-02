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توزيع 31 ألف كتيب لإرشاد الحجاج بمنفذ البطحاء

صحيفة البلادaccess_time26 / ذو القعدة / 1445 هـ       2 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ـ الدمام

وفرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً بفرعها بالمنطقة الشرقية، أكثر من 31,100 نسخة متنوعة من الكتيبات التوعوية والإرشادية لحجاج بيت الله الحرام القادمين عبر منفذ “البطحاء” الحدودي مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وأوضح الفرع أن هذه الكتيبات تتضمن أكثر من 55 موضوعاً مختلفاً لإرشاد وتعليم الحجاج بأحكام المناسك وتدعم 12 لغة، كما تم تجهيز 40,000 بطاقة تعريفية تشتمل على باركود لتحميلها على الأجهزة الذكية تتضمن أبرز التطبيقات التي تعينهم على أداء فريضتهم وفق المنهج الوسطي الصحيح، منها تطبيق “رُشد” الذي يشتمل على عدة خدمات مثل تحديد القبلة، ومواقيت الصلاة، والمصحف الشريف، والمكتبة الإلكترونية التي تدعم 52 لغة للكتب العلمية والمواد الإرشادية.

وتشارك الجمعيات التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في توزيع الورود والهدايا وتقديم الضيافة السعودية للحجاج القادمين عبر المنفذ، بالإضافة إلى المأكولات الخفيفة والمشروبات الباردة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لخدمة حجاج بيت الله الحرام في ظل توجيهات القيادة الرشيدة “أيدها الله”.

وأعرب الحجاج عن فرحتهم وشكرهم على ما تم تقديمه لهم من خدمات، ومن حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظوا بها لدى وصولهم عبر منفذ البطحاء الحدودي.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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