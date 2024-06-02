الإقتصاد

تعزيز العلاقات الاقتصادية مع ايطاليا

صحيفة البلادaccess_time26 / ذو القعدة / 1445 هـ       2 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

روما- واس

خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية إيطاليا ، اجتمع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم ، مع معالي وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي.

تناول الاجتماع التعاون الاقتصادي والتجاري وفرص الاستثمار المحتملة في المملكة في إطار رؤية المملكة 2030، كما تم استعراض الموضوعات ذات الاهتمام مشترك.

وبحث الوزير الإبراهيم مع رئيس وكالة التجارة الإيطالية ماتيو زوباس ، فرص التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، كما بحث مع رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الإيطالية ماركو أوسناتو ، العلاقات الاقتصادية والتجارية وسبل تعزيزها.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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