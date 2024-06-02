تعزيز العلاقات الاقتصادية مع ايطاليا

روما- واس

خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية إيطاليا ، اجتمع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم ، مع معالي وزير الاقتصاد والمالية الإيطالي جيانكارلو جيورجيتي.

تناول الاجتماع التعاون الاقتصادي والتجاري وفرص الاستثمار المحتملة في المملكة في إطار رؤية المملكة 2030، كما تم استعراض الموضوعات ذات الاهتمام مشترك.

وبحث الوزير الإبراهيم مع رئيس وكالة التجارة الإيطالية ماتيو زوباس ، فرص التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، كما بحث مع رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الإيطالية ماركو أوسناتو ، العلاقات الاقتصادية والتجارية وسبل تعزيزها.